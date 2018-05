Agressieve asielzoekers vluchten spoor op in Tilburg om controle te ontlopen: één gewonde

TILBURG - In Tilburg is een groep van vijf asielzoekers zaterdagochtend rond halfelf het spoor op gevlucht, bij de Bosscheweg. Dat meldt de politie. De asielzoekers gingen er vandoor toen de politie hen wilde controleren. Een asielzoeker is gewond geraakt.

De asielzoekers zaten in een lijnbus. Daar gedroegen ze zich erg agressief. De chauffeur vermoedde dat de groep aan het zwartrijden was. Daarop zette hij de bus aan de kant. Toen de gewaarschuwde politie aankwam, keerden de asielzoekers zich ook tegen de agenten. Volgens een ooggetuige gebruikten de mannen hierbij ook geweld.

Daarna vluchtten ze richting het spoor. Van daar bekogelden ze de agenten met stenen. Een van de vijf mannen raakte gewond. Die is naar een ziekenhuis gebracht.

Treinverkeer stilgezet

De politie heeft de vijf mannen allemaal aangehouden. Het treinverkeer van en naar Tilburg werd tot kwart over twaalf 's middags stilgezet. Tot die tijd reden er stopbussen tussen Tilburg Universiteit, Tilburg, Oisterwijk en Boxtel.