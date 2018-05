Feest in Doormanlaan in Breugel: straatprijs Postcode Loterij uitgereikt door Gaston

BREUGEL - Het is een mooie zaterdag voor verschillende bewoners van de Doormanlaan in Breugel. Daar is de straatprijs van de Postcode Loterij gevallen. Gaston Starreveld komt de prijswinnaars hoogstpersoonlijk in het zonnetje zetten.

Ieder winnend lot is goed voor 27.777 euro. De grootste prijs die wordt uitgedeeld, is een cheque van ruim 83.000 euro. In totaal wordt in Breugel een miljoen euro verdeeld. De loterij wil niet zeggen hoeveel mensen meespelen.

De helft van het geld is voor de wijk en de andere helft wordt verdeeld over de Doormanlaan.

'Gewoon doorleven'

In 2015 viel in Son en Breugel ook al eens de straatprijs. Toen waren bewoners van de Rietlaan de gelukkigen. Hun advies voor de winnaars van deze zaterdag? "Gewoon doorleven en er lekker van genieten."

"Het leven wordt wat makkelijker, maar voor de rest verandert er niet zoveel", vertelt Ben Swinkels. "Je moet je niet gek laten maken door een paar centen", relativeert Swinkels.

Volgens Geertje van Eck Van Eck is veel in de straat hetzelfde gebleven. "Behalve op het gebied van auto's, daar is behoorlijk wat veranderd."