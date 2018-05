Eigenaar autobedrijf Jonkers over verwoestende brand: 'Er was niets meer aan te doen'

VALKENSWAARD - Max Jonkers, eigenaar van Jonkers Autobedrijven in Valkenswaard, was vrijdagavond aan het werk toen zijn bedrijf opging in vlammen. Een dag later doet hij betraand zijn verhaal naast zijn vergane werkplaats. “Het mooiste zou zijn om op deze plek weer opnieuw te beginnen.”

Het autobedrijf zou volgend jaar honderd jaar bestaan. De brand begon in de werkplaats, het oude gedeelte van het pand. Jonkers zag het vuur om zich heen grijpen. “Ik heb meteen zelf 112 gebeld”, vertelt de eigenaar.

Hij twijfelde nog om met de brandblusser aan de slag te gaan. “Maar toen was er al niet veel meer aan te doen, alles stond vol rook.” De hele werkplaats is verloren gegaan, samen met dertig auto’s. Daarbij zijn volgens Jonkers ongeveer vier auto’s van klanten verloren gegaan.

Foto van opa nog kunnen redden

In de showroom, waar de meeste auto’s stonden en een museum is gebouwd, betreft het vooral roetschade. Oldtimers, maar ook een foto van opa en andere dingen van emotionele waarde, heeft Jonkers nog kunnen redden, net als de inhoud van de kluisjes.

De vraag is nu: hoe nu verder? Jonkers heeft daar zelf nog geen antwoord op. “Het eerste waar ik aan denk: ik moet maandag weer aan de gang. Ik hoop dat we snel door kunnen, maar we kunnen er nu niet in. Alles is vies. Het mooiste zou zijn om op deze plek weer te kunnen beginnen, maar het gaat nog lang duren voordat dat mogelijk is.”