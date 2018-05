Bosschenaren ernstig gewond na botsing in Rossum, ze zaten bekneld in auto

ROSSUM - Twee Bosschenaren zijn vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat de auto waarin zij zaten in Rossum tegen een boom botste. In de auto zat ook een 35-jarige man uit Landgraaf. Ook hij is er slecht aan toe.

Het ongeluk gebeurde rond halftien op de Van Heemstraweg. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Bekneld

Door nog onbekende oorzaak verloor de 20-jarige man die de auto bestuurde de macht over het stuur. De drie mannen raakten bekneld en moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Zij zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.