Jogger gezocht na 'ernstig zedendelict' in park Wolfsweide in Rijen

RIJEN - Een jogger die woensdagavond tussen halftien en tien liep in park Wolfsweide in Rijen wordt gezocht door de politie. In dat park werd een vrouw rond dat tijdstip het slachtoffer van een 'ernstig zedendelict'.

De politie wil graag spreken met de jogger. Ook andere mensen die rond die tijd in of bij het park liepen - en met wie de politie nog niet heeft gesproken -

wordt gevraagd zich te melden.

Ziekenhuis

Wat de vrouw precies is overkomen in het park, is niet bekendgemaakt. Het slachtoffer is uiteindelijk in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie zette woensdagavond het park af en doorzocht dit met honden.