Zwaargewonde man in woning Grave, misdrijf niet uitgesloten

Het is nog onduidelijk wat er met de man is gebeurd. (Foto: politie.nl)

GRAVE - De recherche onderzoekt wat er is gebeurd met de 65-jarige man die donderdagochtend bewusteloos en zwaargewond werd gevonden in zijn huis in Grave. De politie hoopt dat getuigen zich melden.

Donderdagochtend kreeg de politie rond kwart voor negen een melding van een vriendin van de bewoner. Zij vond hem met een ernstige verwonding aan zijn hoofd op de grond in zijn huis aan de Infirmerie.

De man was niet aanspreekbaar en werd meegenomen naar het ziekenhuis. Hij is nog altijd niet bij kennis en gesprekken met de vriendin en buurtbewoners hebben geen antwoord gegeven op de vraag wat de man is overkomen. Zij hebben niets verdachts gezien of gehoord.

Verder onderzoek

"Het is niet helemaal duidelijk hoe de verwondingen zijn ontstaan. Ze kunnen het gevolg zijn van een val, maar gezien de verwondingen is ook een misdrijf niet uitgesloten", zo vertelt de recherche. De technische recherche doet zaterdag uitgebreid onderzoek in de woning.