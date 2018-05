Wie is zijn slang kwijt? Politie zoekt de eigenaar

SINT ANTHONIS - Het lijkt erop dat er een slangeneigenaar in de buurt van Boxmeer momenteel een leeg terrarium heeft. De politie heeft zaterdagmiddag namelijk een flinke slang gevonden in de Pastoor van Erpstraat in Sint Anthonis. Wat voor een soort slang het is, is niet precies duidelijk.

De politie is op zoek naar de eigenaar van het reptiel. De slang is al gevangen, maar pas als de eigenaar zich meldt kunnen ze opvang regelen, zegt de politie.