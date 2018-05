Jachtluipaarden zijn in trek bij Beekse Bergen: 'Mensen willen zien waar het allemaal om te doen is'

HILVARENBEEK - Het filmpje van het Franse gezin dat oog in oog stond met jachtluipaarden bij de Beekse Bergen, bezorgde de medewerkers van het park overuren. Manager Niels de Wildt vertelt aan Omroep Brabant dat het ondanks alle commotie niet per se veel drukker is in het park, behalve bij het jachtluipaardenverblijf.

“We hebben zo’n 10.000 bezoekers op vrijdag en zaterdag”, vertelt De Wildt. “Maar deze dagen zouden sowieso druk worden. Het is niet zo dat er nu opeens veel meer mensen komen. Wel zien we iets meer drukte op de autosafari en dan met name bij het cheeta-gedeelte. De mensen willen toch wel even zien waar het nu allemaal om te doen is.”

Nuchter blijven

Het safaripark is de afgelopen dagen overladen met telefoontjes van Nederlandse en buitenlandse media. De Wildt blijft er met zijn collega’s nuchter onder. “We verwachten dat het wel weer overwaait. Dan kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.”

De Wildt heeft nog geen flauw idee wie de Franse mensen van het filmpje zijn.