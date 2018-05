Vrouw verrast door windhoos, dakplaat vliegt tegen haar been

OSS - Een vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat er een dakplaat tegen haar been vloog. Waarschijnlijk vielen de platen van het dak door een lokale windhoos. Dit gebeurde bij een woning aan de Oude Kerkstraat in Oss.

Een deel van de platen kwam in de woning terecht. Ook vielen er delen van de dakplaten op straat.

Gewond

De bewoonster die achter de woning op het terras zat, kreeg een deel van een plaat tegen haar been en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn.