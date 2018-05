Hockeydames Den Bosch flikken het weer: voor de 19de keer kampioen in 21 jaar tijd

DEN BOSCH - De hockeysters van Den Bosch zijn zaterdag ten koste van Amsterdam landskampioen geworden. Donderdag won Den Bosch al in de eerste finalewedstrijd met 3-2, zaterdag werd ook op het terrein van de tegenstander gewonnen. Een klinkende 4-1 overwinning betekende de negentiende titel in 21 jaar tijd.

Den Bosch kwam zaterdag al vroeg in de wedstrijd op voorsprong nadat Pleun van der Plas in de zesde minuut scoorde. Ireen van den Assem maakte in het tweede kwart vervolgens de 2-0 na een strafcorner. Na de 3-0 van Margot van Geffen was de wedstrijd beslist, in het vierde kwart werd het nog 4-0 na een doelpunt van Marlies Verbruggen. Charlotte Vega van Amsterdam deed aan het eind van de wedstrijd nog iets terug.

Best-of-threeprincipe

De finale werd gespeeld volgens het best-of-threeprincipe. Mocht het zo zijn geweest dat beide teams na twee wedstrijden nog gelijk staan, moest er een derde allesbeslissende wedstrijd aan te pas komen. De eerste wedstrijd won Den Bosch al op Hemelvaartsdag met 3-2, dankzij een doelpunt in de laatste minuut.





Heer en meester

Met het kampioenschap blijven de hockeysters van Den Bosch heer en meester in Nederland. Alleen in 2009 en 2013 werd het team in de finale geklopt. Ook toen was Amsterdam de tegenstander.

In april leverde Den Bosch na een 0-4 overwinning bij Groningen een andere historische prestatie door 49 keer op rij ongeslagen te blijven. Een 50ste keer lukte ook nog, maar een 51ste keer zat er niet. De dames gingen toen wél onderuit tegen Amsterdam, het werd 3-1.