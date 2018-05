Harrie Verkampen neemt zonder spijt afscheid na 44 jaar Gemertse politiek

GEMERT - Harrie Verkampen kwam als KVP-er in de gemeenteraad van Gemert en 44 jaar later zwaait hij als CDA-er af. Een lange, roemruchte periode zit er voor hem op, waarbij hij onafgebroken als raadslid of wethouder aktief was. Een periode waarin zijn persoonlijke dieptepunt uiteindelijk ook leidde naar het mooiste moment in zijn loopbaan. Met maar liefst 1600 voorkeurstemmen werd hij als lijstduwer toch weer de raad in gekozen na een inktzwarte periode.

Want Verkampen praat ook op zijn afscheidsreceptie zonder reserve over het incident, waarbij hij als wethouder in de fout ging met een bouwvergunning voor een champignonkweker. Daarvoor werd hij veroordeeld voor valsheid in geschrifte en kreeg een taakstraf. De bevolking van Gemert reageerde daarop door bij de volgende verkiezingen massaal op hem te stemmen.



Ook op de afscheidsreceptie is het weer druk en de waardering merkbaar. Collega's uit de gemeenteraad, partijgenoten, maar ook 'gewone' inwoners komen langs om hem en zijn vrouw Anneke de hand te schudden. Verkampen ondergaat het met zichtbare trots.



'Regeltjes uitvoeren kan iedereen'

Verkampen: "We zijn als CDA nog even groot als veertig jaar geleden. Dat betekent dat we hier het vertrouwen hebben behouden. De mensen stellen het op prijs dat ik durf heb getoond. Regeltjes uitvoeren kan iedereen, maar regels aanpassen is moeilijker."



Verkampen is van plan het wat rustiger aan te doen. Maar dat betekent niet dat hij met ál zijn bezigheden stopt.



'Ze zijn in Gemert nog niet van me af'

"Ik ben hier nog voorzitter van het Boerenbonds-museum en ik ben ook nog bij de zorg-coöperatie, dus ik heb nog wel een paar dingen te doen. Ze zijn nog niet van me af in Gemert, maar ik denk ook niet dat ze dat willen."