Brabanders vinden Boef op Songfestival geen goed idee

TILBURG - Rapper Boef wil best een poging wagen op het Songfestival vorig jaar, zo zei hij zaterdag. De Brabanders staan alleen niet helemaal achter hem, zo blijkt uit een poll van Omroep Brabant. Maar liefst 82 procent vindt het een slecht plan om de rapper naar het Songfestival te sturen.

"Waarom nodigen ze mij niet uit? Ze winnen nooit. Als ze mij nou een keer uitnodigen, kunnen we daar verandering in brengen", zei de rapper uit Tilburg zaterdag tegen de Telegraaf.

Rap scoort niet

Verslaggever en Songfestivalkenner Tom van den Oetelaar denkt sowieso dat de kans klein is dat Boef ooit Nederland gaat vertegenwoordigen. "Rap scoort niet op het Songfestival, daar pak je geen punten mee. En het is ook nog een controversiële jongen. Daar zitten ze ook niet op te wachten. Ik verwacht niet dat ze hier enthousiast op gaan reageren."

Songfestival of niet, in Nederland scoort Boef hit na hit. Voor de aandacht of roem hoeft de rapper het niet te doen.