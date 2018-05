'Het kampioenschap wordt ieder jaar mooier', hockeydames Den Bosch genieten van landstitel

AMSTERDAM - De hockeydames zijn kampioen van Nederland, alweer! Het is titel nummer negentien, in de afgelopen 21 jaar. Maar wennen doet het niet voor de dames. "Het wordt ieder jaar mooier."

“Dit gaat zeker niet wennen”, zegt Margot van Geffen met een grote glimlach. “Elk jaar is weer anders. Elk jaar is weer supermooi. Ik ben zo trots dat we het weer geflikt hebben.”





Van Geffen maakte zelf de 3-0. Daarmee leek de titel eigenlijk wel zeker. “Dat gevoel had ik eigenlijk niet. Ik was gewoon superblij. Bij elke goal schreeuw ik de longen uit mijn lijf. Dit is supervet. Ik had wel verwacht dat we zouden winnen. Je hebt één kans, die hebben we met beide handen aangegrepen. Dat is gewoon fantastisch.”

‘Zo wint niemand van ons’

Lieke Hulsen liep lange tijd rond met de kampioensbeker. Ze liet hem niet zomaar los. “Nee, ik ben er heel blij mee. Het went ook zeker niet. En vooral als je in het stadion van Amsterdam kampioen kan worden, is dat supermooi. Eigenlijk is het elk jaar mooier.”





Een week feesten zit er niet in, want er staat nog een Europees toernooi op het programma. “We gaan het vanavond goed vieren en vanaf dinsdag gaat de knop weer om”, zegt Hulsen, die met vertrouwen naar het volgende toernooi uitkijkt. “Als we zo spelen, wint niemand van ons.”