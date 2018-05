Trotse Maartje Paumen geniet nu als fan van kampioenschap HC Den Bosch

AMSTERDAM - Maartje Paumen won elf landstitels met HC Den Bosch. Zaterdag zag ze de Bossche ploeg weer een landstitel vieren. Paumen speelt inmiddels in België, maar als supporter was ze wel aanwezig toen Den Bosch de finale tegen Amsterdam won.

"Ik ben heel erg blij dat ik er vandaag bij kon zijn", zei Paumen na de wedstrijd. "Vorig jaar speelde ik nog mee. Ik ken al die meiden. Er zitten een aantal goede vriendinnetjes in de ploeg. Deze week heb ik ze extreem veel gesproken. Als ze dit dan zo neerzetten, dan ben ik ontzettend trots dat ik al die jaren hiervoor onderdeel ben geweest van de club en het team."

Paumen is nog altijd heel erg betrokken bij Den Bosch. Nu stond ze als fan tussen alle andere meegereisde Den Bosch-aanhangers. "Nu maak ik het een keer van de andere kant mee. Dit maakt de club ook zo bijzonder. Ieder jaar zijn er veel mensen. In Den Bosch, maar ook bij de uitwedstrijden. Het is fantastisch om daar onderdeel van te zijn geweest. En nu ben ik er nog steeds een beetje bij."

'Goede maatjes'

Dat Paumen niet vergeten is bij de speelsters van Den Bosch, blijkt als Margot van Geffen haar om de nek vliegt. Als de oud-speelster van Den Bosch zegt dat ze trots is, geeft Van Geffen aan dat ze het allemaal van Paumen heeft geleerd. "Dat is toch mooi, echt mooi. Margot is iemand waar ik al zo lang mee om ga. We zijn echt goede maatjes."





Van Geffen reist zondag naar België om Paumen aan te moedigen. Na elf landstitels met Den Bosch kan ze in België kampioen worden met Royal Antwerp.