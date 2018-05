Twee gewonden na uit de hand gelopen verkeersruzie, politie arresteert zeven personen

OSS - De politie heeft zaterdagavond in Oss zeven personen aangehouden na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Twee personen zijn daarbij vermoedelijk neergestoken. Ook zij zijn gearresteerd.

De verkeersruzie vond plaats op de Willibrordusweg. Na de melding troffen agenten drie personen aan bij een auto, waarvan een gewond was. Vier andere personen bleken ervandoor te zijn gegaan richting de Joannes Zwijsenlaan. Bij dit gezelschap zit ook iemand die mogelijk gestoken is. De politie heeft hen weten de achterhalen.

De politie heeft alle betrokkenen aangehouden, ook de twee gewonden. Een van de gewonden wordt behandeld in het ziekenhuis. De twee voertuigen zijn in beslag genomen. Wat de oorzaak van de verkeersruzie is, is nog niet bekend.