Tilburg in teken van marathon: deelnemers onderweg

TILBURG - Tilburg ademt zondag marathon. De deelnemers aan de marathon in de stad zijn om halftien van start gegaan op het Koningsplein. De plek waar ook de finish is getrokken. Het is de tweede editie van het hardloopevenement in de stad.









Vorig jaar liep winnaar Jop van der Steen een tijd van 2 uur, 31 minuten en 47 seconden. Rond twaalf uur weten we of deze tijd verbeterd gaat worden.

Naast de volledige afstand van 42 kilometer en 195 meter, staan zondag in Tilburg ook de halve, kwart en achtste marathon op het programma. Aan die laatste afstand van 5,27 kilometer kunnen deelnemers vanaf 12 jaar meedoen.

Finishen tot halfvier

De start van de halve marathon is om halftwaalf en een kwartier later beginnen de deelnemers aan de kwart en achtste marathon. Tot halfvier kan er voor alle afstanden gefinisht worden. De limiet voor de hele marathon is dus  zes uur. Die de halve marathon is drie uur.

Op het Koningsplein hangt een camera van de organisatie op de finishlijn: