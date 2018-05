Deen afgeperst bij pinautomaat, duo vast dankzij beveiliger

EINDHOVEN - Een 21-jarige man uit Denemarken is in de nacht van zaterdag op zondag afgeperst op het Stratumseind in Eindhoven. Twee mannen dwongen hem geld te pinnen en gingen ermee vandoor.

Een beveiliger zag de afpersing rond kwart over vijf op camerabeelden en waarschuwde de politie.

Taxi

Op basis van de live beelden kon de beveiliger de agenten aangeven waar de verdachten naartoe waren gevlucht na de beroving en kon hij hen goed omschrijven.

Op basis hiervan lukte het de agenten om de mannen - een 24-jarige Tilburger en een 21-jarige man uit Alkmaar - aan te houden voordat ze er vandoor konden gaan in een taxi.

Vast

De verdachten zijn vastgezet.