De grote onbekende in het Nederlands team walking football is blij met brons op het WK

BRISTOL - Eindhovenaar Peter Stolk heeft brons gewonnen met het Nederlands team tijdens het WK walking football - voor spelers van 65 jaar en ouder - in Bristol. Oranje begon goed aan het toernooi, met een 3-2 zege op Canada en een 3-0 overwinning op Gibraltar, maar daarna ging het mis.

Nederland ging onderuit tegen Engeland (1-3) en Schotland (2-3) en eindigt daardoor als derde. "Die Britten speelden enorm fysiek", vertelt Stolk. "Er wordt hier in Groot-Brittannië duidelijk veel meer toegestaan met walking football dan in Nederland. Het duurde even voordat wij dit door hadden en toen was het leed al geschied... Het is hier een vrij fysiek spelletje en het gaat ook véél sneller."

Desondanks blikt Stolk positief terug op het WK. "Het was hartstikke leuk en na de wedstrijd is het allemaal ook vergeven." Alleen de scheidsrechter, daar hebben de Nederlandse 'wandelvoetballers' nog een appeltje mee te schillen.



Een primeur

"Ik vind het ongelofelijk goedkoop om na afloop te wijzen naar een scheidsrechter die slecht was, maar dat was hier écht het geval", benadrukt de keeper. "We werden enorm benadeeld! Zo werd een glaszuivere goal van Kees Kist afgekeurd. De bal kwam via de stander terug het veld in en de arbiter zei 'no goal', haha." Het gevolg? Een woedende speler-coach Sjaak Swart. "Ja, dat klopt. Zo zit Sjaak in elkaar. Ik denk ook niet dat hij die eigenschap nog kwijtraakt."

Gelukkig had een journalist het moment gefilmd. Daar werd de arbiter op geattendeerd. "Die bekeek de beelden en wees uiteindelijk naar het midden. Dat was heel bijzonder. Het was de eerste keer dat de videoscheidsrechter werd geraadpleegd tijdens een walking footballwedstrijd. Een primeur!"

Onderscheiden

Stolk had als keeper een basisplaats in Oranje. Samen met de oud-internationals Sjaak Swart, Kees Kist, Dick Schoenaker en Wim Rijsbergen. Stolk speelde zich in de kijker tijdens de selectiedag die twee weken geleden plaatsvond in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar werden ook Wout Jonker, Egbert Worp, Sjaak de Wit en André van der Ley gescout. "In onze leeftijdscategorie zijn er niet veel keepers", legt Stolk uit. "Ik speel nog regelmatig. Waarschijnlijk viel ik daardoor wat meer op tijdens de selectietraining."

Tijdens het WK kon Stolk zich ook onderscheiden. "Ik heb inderdaad een paar lekkere ballen kunnen pakken. Er waren veel cameraploegen, dus ik hoop dat die momenten zijn vastgelegd voor het nageslacht."