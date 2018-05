Drie keer raden wat Marianne Vos op haar verjaardag cadeau krijgt...

BABYLONIëNBROEK - Deze zondag is een feestdag voor Marianne Vos. De wielrenster uit Babyloniënbroek is 31 jaar geworden en is verrast met een blender. "Heel gezond." Belangrijk, want ze wil nog een aantal jaar door op topniveau.

"Het is geen groot feest deze zondag, hoor", vertelt Vos. "Er is familie op visite, er is koffie en gebak. Maar maandagochtend ga ik alweer op trainingskamp, dus zondagavond moet ik mijn spullen pakken en ga ik dus toch maar weer vroeg mijn bed in."

Stoppen

Drie weken geleden brak Vos haar sleutelbeen tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Maar haar herstel verloopt 'eigenlijk heel goed'. "Daar mag ik helemaal niet over klagen. Ik ben geopereerd, er is nu een plaatje op de breuk gezet. Dat bespoedigt het herstel, het zit meteen vast. Binnen een week kon ik alweer buiten fietsen, dus kon ik snel weer in training. Met een sleutelbeenbreuk weet je dat je - als er geen complicaties optreden - binnen zes tot acht weken weer in competitie kan zijn. In juni ben ik er dus weer bij, als het goed is."

Met 31 jaar komt Vos - in sportbegrippen - 'op leeftijd'. Toch denkt ze nog niet aan stoppen. Ze focust zich de komende jaren op de grote koersen. "EK's, WK's en de grote rondes. Dat is zeker niet veranderd. Ik ga nu voor het eerst op hoogtestage. Ook na je dertigste kun je nog wat nieuws doen, haha. Wie weet kan ik hier nog een stapje mee zetten."

'Ideale opmaat'

De hoogtestage vindt plaats in de Sierra Nevada. "Zoiets had ik al eerder op de planning staan, maar het kwam nooit helemaal goed uit. Qua fysiek niet of gezien de planning van trainingen en wedstrijden. Nu wel. Ik doe dit om mijn lichaam te laten wennen aan minder zuurstof. Als het goed is kun je hier - wanneer er minder zuurstof voorhanden is op laagte - je voordeel mee doen. Dit is tegenwoordig gemeengoed in het peloton, ik ben erg benieuwd."

Haar eerste grote doel na de hoogtestage is overigens het NK. "Daarvoor vindt de Ronde van Engeland plaats. Dat is de ideale opmaat."