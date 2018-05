Maria blijft binnen tijdens jaarlijkse omgang vanwege slecht weer

DEN BOSCH - De jaarlijkse Mariaomgang in Den Bosch is zondag deels in het water gevallen door het slechte weer. Normaal gesproken wordt er een bidtocht gemaakt door de straten van het Bossche centrum. Zondag bleef het Mariabeeld echter binnen en werd er alleen een ronde in de kerk gemaakt.

Honderden mensen komen jaarlijks af op de eeuwenoude bidtocht. In 2012 ging de omgang ook niet door vanwege slecht weer. Toen was het de eerste keer in negentien jaar dat de tocht door het centrum niet doorging.

Schade

Het kostbare beeld kan schade oplopen door de regen. De stoet maakte daarom voor de tweede keer in vijfentwintig jaar een rondje in de Sint-Janskathedraal.