Zwemmer Maarten van der Weijden gaat de politiek in: 'Nog even inlezen'

WASPIK - Maarten van der Weijden gaat een nieuwe carrière tegemoet. De olympisch kampioen open waterzwemmen in 2008 gaat de gemeenteraad van Waalwijk in.

De in Waspik woonachtige Van der Weijden was bij de verkiezingen lijstduwer namens de VVD. Hij kreeg genoeg voorkeursstemmen voor een zetel in de gemeenteraad.

Aanvankelijk wilde Van der Weijden pas na het zwemmen van zijn Elfstedentocht bezig zijn met politieke activiteiten. Omdat het college woensdag geïnstalleerd wordt, is de situatie veranderd, zo zegt hij.