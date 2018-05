Jongen (15) door gemaskerde mannen met wapen beroofd in Oss

De daders pakten zijn smartphone af, maar die werd later teruggevonden in de bosjes. (Archieffoto: Pixabay)

OSS - Een jongen van vijftien jaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag onder bedreiging van een wapen door drie gemaskerde mannen beroofd. De daders gingen er met zijn telefoon vandoor. De politie is op zoek naar mensen die meer weten.

Het gebeurde rond half twee ’s nachts, toen de jongen over de Docfalaan fietste in zijn woonplaats. Bij het mortuarium sprongen er drie gemaskerde mannen uit de bosjes. Onder bedreiging van een wapen moest hij zijn spullen, waaronder zijn telefoon, afstaan. De smartphone is even later teruggevonden in de bosjes. Het is niet precies duidelijk wat de daders verder precies hebben buitgemaakt.

Flinke impact

Het slachtoffer is flink onder de indruk van het voorval. “Gelukkig gaat het nu al een beetje beter, maar zoiets heeft natuurlijk een behoorlijke impact. We hopen dat de daders snel gepakt kunnen worden”, zo laat de moeder van het slachtoffer weten.