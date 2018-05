John van den Heuvel en Twan Huys maken afspraak voor verzoeningsgesprek

EINDHOVEN - Misdaadverslaggever John van den Heuvel en televisiejournalist Twan Huys, die binnenkort RTL Late Night gaat presenteren, hebben een afspraak om op korte termijn oud zeer uit de wereld te helpen. Van den Heuvel, ook onder contract bij RTL, had eerder aangegeven niet bij Huys aan tafel aan te willen schuiven voordat er een punt achter hun al jarenlange conflict was gezet.

John van den Heuvel verwijt Twan Huys dat hij hem in een kwaad daglicht heeft gezet. Zo zou Van den Heuvel topcrimineel Willem Holleeder een vakantie in een riante villa zou hebben aangeboden in ruil voor een interview waar Holleeder ook aanpassingen op zou mogen doen.

'Meningsverschil' eerst uitpraten

In het Omroep Brabant-programma Kraak zegt Van den Heuvel over het conflict met zijn aanstaande RTL-collega :"We hebben geen ruzie, maar al jaren een meningsverschil hierover. Dat is nog steeds niet uitgesproken. Maar we hebben een afspraak om dat op korte termijn wel te doen. Dus dat komt wel goed. Het heeft te maken met zijn uitzending met Holleeder bij College Tour. Voor ik bij hem aan tafel ga zitten, moeten we dat hebben uitgesproken."



Te gast in talkshow

John van den Heuvel was in Omroep Brabant talkshow Kraak te gast om te praten over zijn documentaire over de drugscriminaliteit in Brabant en de bedreigingen die hij als misdaadjournalist ondervindt. Hierdoor wordt hij al lange tijd permanent beveiligd.