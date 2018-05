Jeffrey Herlings heerst in eerste manche van MXGP in Letland

KEGUMS - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft ogenschijnlijk met twee vingers in zijn neus de eerste manche van de Grote Prijs van Letland gewonnen.

De 23-jarige leider in de WK-stand beleefde een matige start op het zandcircuit van Kegums, maar reed in een paar ronden naar voren toe. Halverwege de race passeerde Herlings de Italiaanse leider Antonio Cairoli, zijn grootste rivaal in de strijd om de wereldtitel. Herlings reed daarna onbedreigd op de overwinning af.

Cairoli eindigde op gepaste afstand als tweede, Glenn Coldenhoff uit Heesch kwam als achtste over de finish. Later op zondag wordt de tweede manche verreden in Letland, waar Herlings vorig seizoen zijn eerste overwinning in de zwaarste klasse MXGP vierde.