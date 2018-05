Kleindochter Willy van de Kerkhof pakt 30 jaar na haar opa ook een Europese hoofdprijs

EINDHOVEN - De Eindhovense Mees en Jadey wonnen zondag het Europees Kampioenschap streetdance in de categorie onder de twaalf jaar. Voor de elfjarige Mees is het zijn derde EK-titel. De 10-jarige Jadey van de Kerkhof wint hem voor de eerste keer. De twee dansen pas vier maanden samen.

Mees danste eerder met Kyara. Met haar won hij zijn eerste EK's. Toen vorig jaar de dansschool opsplitste in twee scholen, wilde Kyara met haar trainer Carlton Marks Walden mee. Dat betekende dat ze voortaan in een megacrew ging dansen: een groep van tussen de 12 en 25 dansers. Kyara danst in de C-Fam crew, waarmee ook zij zondag Europees kampioen werd.

Mees bleef bij de oude dansschool, omdat hij het veel te leuk vond om als duo te dansen. Dat betekende wel dat hij op zoek moest naar een nieuwe danspartner. Gelukkig deed Jadey auditie bij zijn dansschool. Er was meteen een klik tussen de twee.

Winnaars

Het succes is Jadey met de paplepel ingegoten. Haar opa is PSV-icoon Willy van de Kerkhof. Die won in 1988 de Europa Cup I met PSV.

Jadey en Mees gingen in februari samen trainen en sindsdien hebben ze vrijwel al hun wedstrijden gewonnen, alleen tijdens hun eerste wedstrijd werden ze 'slechts' tweede.

De zenuwen waren er niet minder om tijdens het EK, maar daar zag je niets van tijdens het dansen.









Het succes smaakt naar meer, in augustus gaan de dansertjes strijden voor het wereldkampioenschap in Glasgow. Ook daar heeft Mees met zijn vorige partner al twee keer eerder gewonnen.

Ook Kyara doet met haar megacrew een gooi naar het wereldkampioenschap. Die wedstrijden zijn in oktober,