Darren Webster maakt het Michael van Gerwen lastig in Dutch Darts Masters

ZWOLLE - Michael van Gerwen heeft zondag moeizaam de kwartfinales bereikt van de Dutch Darts Masters bereikt.

De viervoudig winnaar van het toernooi was de laatste weken in bloedvorm, maar kwam tegen Darren Webster ‘slechts’ tot een gemiddelde van 92. Het was echter toch voldoende om de Brit met 6-4 te verslaan.

