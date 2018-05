Onze Zoete Lieve Vrouw mocht op Moederdag niet naar buiten [VIDEO]

DEN BOSCH - De eeuwenoude Mariaomgang in Den Bosch viel zondagmiddag deels in het water. Op last van Bisschop de Korte moest Maria binnenblijven en kon de traditionele omgang door het centrum niet doorgaan. Het weer was te slecht voor het kostbare beeld. “We kunnen ons niet permitteren dat het beeld daardoor beschadigd zou raken', zegt Plebaan Van Rossum over het besluit om de omgang binnen de muren van de Sint-Janskathedraal te houden.

Bomvol zat de kerk op Moederdag, ook de dag dat de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch een rondgang zou maken door de eeuwenoude binnenstad. De bidtocht ging niet door. Jammer vonden veel gelovigen, maar het was ze toch vooral om Maria zelf te doen. “Ja, daar heb ik weleens contact mee”, zegt een gelovige buiten de kerk. “Mijn voorbeeld, mijn houvast”, zegt de 93-jarige Fransje van der Aa. Ze kijkt daarbij omhoog naar de toren van de kerk waar de vlaggen wapperen in de Maria-kleuren blauw en wit.



Buienradar

De Proost van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw had de nacht voor de bidtocht al slecht geslapen. “Dan zie je die voorspellingen en dat duw je dan weer weg en hoop je maar dat het droog blijft."



Tegen het eind van de dienst kwam Bisschop de Korte met zijn besluit. “Er is teveel regen om naar buiten te gaan, er is geen goede bescherming voor Maria. Dus we blijven hier in deze kerk.”



De Maria-ommegang, de eeuwenoude bidtocht door de straten van Den Bosch werd vervangen door een klein rondje binnen de veilige (en droge) muren van de Sint-Janskathedraal. In 2012 ging de omgang ook niet door vanwege slecht weer. Toen was het de eerste keer in negentien jaar dat de tocht door het centrum niet doorging.