Valkenswaardse singer-songwriter Glenn wint Grote Prijs van Nederland: 'Nu ga ik meters maken'

Singersongwriter Glenn Foreman die in Tilburg woont en in Valkenswaard opgroeide. Foto: Glenn Foreman

AMSTERDAM - Singer-songwriter Glenn Foreman (24) uit Valkenswaard heeft zondagavond in poptempel Paradiso in Amsterdam de Grote Prijs van Nederland gewonnen. Het is de grootste en langstlopende nationale muziekcompetitie. "Meedoen aan de finale voelt al als winnen", zegt hij. "Dat ik de finale dan ook nog zou kunnen winnen, had ik helemaal niet verwacht."

De prijs bestaat sinds 1983 en wordt jaarlijks uitgereikt in verschillende muziekgenres. In de categorie singer-songwriter deden twee Brabanders mee: Glenn, die in Valkenswaard opgroeide en nu in Tilburg woont, en Kiki Mettler (22) uit Sint Oedenrode die de meeste stemmen van het publiek kreeg. Nu Glenn heeft gewonnen, kan hij zijn naam toevoegen aan een prominente lijstje: eerder gingen muzikanten als Eefje de Visser, Typhoon, Ali B, Mr. Polska en Lucky Fonz III hem voor.

'In Paradiso spelen is al vet'

In de categorie Singer-songwriter begonnen er twintig artiesten aan het bootcamp. Zes daarvan streden uiteindelijk om de winst. Tijdens de finale had Glenn twintig minuten de tijd om zichzelf te presenteren aan het publiek en de jury. Hij zong vijf nummers, waaronder Don't look around. "Dat je in Paradiso mag spelen, is al een dingetje", zegt de student muziekeducatie. "Het is zo vet om daar acte de presence te geven."

Helemaal alleen stond Glenn er overigens niet voor. Hij kreeg letterlijk steun vanuit zijn familie. Zo zat zijn broer op de toetsen en zong zijn zus een duet mee. Verschillende deuren zullen door de winst voor hem opengaan, verwacht hij. "Ik kom nu in begeleidingstraject. Een jaar lang gaan ze me helpen om flink aan de weg te timmeren en het professioneel aan te pakken. Dat werd ook gezegd in de feedback: dat ik veel meters moet gaan maken. Dus dat ga ik doen."