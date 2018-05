Auto vliegt op snelweg in brand, vlammen slaan uit motorkap

LIEROP - Twee inzittenden van een Renault zijn zondag met de schrik vrijgekomen nadat de auto op de A67 bij Lierop in brand is gevlogen. De vlammen kwamen hoog boven de auto uit. Hoe de brand is ontstaan, is niet onduidelijk.

De twee mannen in de auto probeerden aanvankelijk de brand zelf te blussen met een kleine poederblusser, maar dat hielp niet. De brandweer moest er uiteindelijk aan te pas komen. De twee raakten niet gewond.

Eén rijstrook moest worden afgesloten. Bij de brand raakte ook de snelweg beschadigd. De voorkant van de auto is volledig uitgebrand.