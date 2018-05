Boekelse boerinnen Steffi en Michelle zoeken een man: 'De paarden kunnen best paar uur zonder mij'

EINDHOVEN - Al haar tijd steekt de 27-jarige boer Steffi uit Boekel haar tijd in de hengstenhouderij die ze samen met haar ouders runt. Maar in dat leven is genoeg ruimte voor een vriend, verzekert ze tijdens de eerste uitzending van Boer zoekt Vrouw. "Ik steek al mijn tijd in de paarden omdat het nou eenmaal zo is. Als ik een vriend zou hebben, verdeel je je aandacht echt anders. De paarden kunnen best een paar uur zonder mij."

Zondagavond was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het populaire programma. Presentatrice Yvon Jaspers ging langs bij tien boeren, onder wie drie vrouwen. Behalve Steffi, doet nog een boerin uit het dorp mee: de 29-jarige Michelle die een champignonkwekerij in Boekel runt. "Ik heb toen ik deze bank kocht een hoekbank gekozen om samen met een man in de hoek te kunnen knuffelen", zegt Michelle. "De hoek is er wel, maar de man nog niet"

Recordaantal aanmeldingen

Het tiende seizoen van het programma leverde een recordaantal aanmeldingen op van maar liefst 635 boeren. Nu de tien geselecteerde boeren zich hebben voorgesteld, kunnen geïnteresseerden brieven schrijven. Uiteindelijk worden vijf boeren gevolgd voor het programma. In het najaar is te zien hoe het de boeren vergaat in de liefde. 

Steffi hoopt hoe dan ook dat ze de juiste man zal tegenkomen. "Die man moet weten dat hij er een heel leven bij krijgt. Dat wil ik niet opleggen, maar het zal in zekere zin wel moeten. Dat vind ik wel lastig. Dan denk ik, wat moet zo'n man met mij?"

Eng

Ook Michelle hoopt dat het nu raak zal zijn, nadat ze vaker is teleurgesteld in de liefde. "Ik vind het wel eng om verliefd te worden. Dan moet je je hart open stellen en kun je gekwetst worden. Ik mis het meest iemand om tegen aan te kruipen, die me zegt dat hij trots op me is en oprecht blij is dat ik er ben."