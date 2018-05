19-jarige man beroofd van zijn mobieltje en poging om vrouw te beroven in Breda

In Breda is zondagavond een 19-jarige man beroofd van zijn telefoon.

BREDA - In Breda is zondagavond een 19-jarige man beroofd van zijn telefoon. Hij reed om kwart voor twaalf op het fietspad van de Delpratsingel in het centrum, toen twee mannen in een kleine grijze auto stopten. Ze bedreigden hem met een mes en hij moest zijn mobiele telefoon afgeven.

Later op de avond vond een poging tot straatroof plaats op de Tolbrugstraat. Een vrouw werd hier belaagd door een man met een mes. Toen een getuige naar de man riep, ging deze ervandoor.

De politie onderzoekt of beide zaken met elkaar te maken hebben.