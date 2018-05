Vrouw werd op moederdag zwaargewond gevonden, na een jaar tast de politie nog in het duister

DEN BOSCH - De politie heeft nog geen idee wat de vrouw (52) is overkomen die een jaar geleden zwaargewond werd gevonden in natuurgebied Bossche Broek bij Den Bosch. Door middel van een bord bij de Sint-Jan vroeg de politie zondag bedevaartgangers - in het kader van de Mariamaand - zich te melden als zij informatie hebben in deze zaak. Veel bedevaartgangers lopen 's ochtends vroeg door het Bossche Broek.

De vrouw werd zondagochtend 14 mei 2017 om kwart voor acht door een voorbijganger gevonden langs de Donkerhooiweg. Ze was bewusteloos, had flinke wonden op haar hoofd en was voor dood achtergelaten. De politie gaat uit van een misdrijf.

'Aangevallen op plek waar ze gevonden is'

“Vanwege de aard van haar verwondingen gaan we er vanuit dat ze met grof geweld is aangevallen", vertelde een politiewoordvoerder vorig jaar in Opsporing Verzocht. Wat er met haar gebeurd is, kon ze de politie zelf niet vertellen. “Ze is echt hele stukken kwijt.”

Het slachtoffer weet ook niet hoe en hoe laat ze in het Bossche Broek terechtkwam. “We denken wel dat ze op de plek waar ze is gevonden ook is aangevallen.”

Man en een vrouw

Getuigen wezen de politie op een man en een vrouw die in de ochtend van 14 mei waren gezien op de Donkerhooiweg. De vrouw droeg lichtgekleurde kleding en de man donkere kleren. De man zou iets later alleen zijn gezien. Hij is blank, ongeveer 1,80 meter lang en wordt een jaar of vijftig geschat. Hij heeft een normaal tot stevig postuur en donkerblond haar. Hij verliet de Donkerhooiweg via een weiland in de richting van Den Bosch.

De politie ging met de tip aan de slag, maar ook deze leverde geen doorbraak op.

DNA

Het DNA dat in deze zaak is ingestuurd, wordt nog altijd bij het Nederlands Forensisch Instituut NFI onderzocht.

Het onderzoek is nog steeds bezig. De politie hoopt dat mensen die 14 mei vorig jaar iets opvallends gezien hebben zich alsnog willen melden. Het bord bij de Sint-Jan wordt aanstaande zondag teruggeplaatst.