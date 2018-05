De eindexamens beginnen weer, deel je klachten via onze klachtenlijn

EINDHOVEN - Een spannende dag voor zo’n 200.000 leerlingen in Nederland. De centrale eindexamens beginnen vandaag. Vmbo-leerlingen trappen af met Engels en Nederlands, havisten met natuurkunde en vwo’ers met wiskunde.

De examens duren ruim twee weken. Op dinsdag 29 mei worden ze afgesloten met bijzondere talen als Fries, Russisch en Arabisch.

Digitale examens

Op het vmbo basis en het vmbo kader worden veel examens digitaal afgenomen. Scholen kunnen zelf plannen wanneer ze de digitale examens afnemen. Zij konden een datum kiezen tussen 3 april en met 22 juni 2018.

Omroep Brabant klachtenlijn

Heb jij een bijzondere klacht of wil je even je verhaal kwijt? App dan naar onze klachtenlijn: 06-82658806. Let wel: wij kunnen aandacht aan je klacht besteden, maar we kunnen het niet oplossen. Daarvoor kun je terecht bij scholen of bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Vorig jaar kwamen er ruim 189.000 klachten binnen bij de scholierenorganisatie.

Omroep Brabant gaat iedere ochtend langs bij een middelbare school voor radioprogramma Wakker! Aan het eind van de middag bespreken we het in radioprogramma Afslag Zuid. Bijzondere verhalen vind je online terug.