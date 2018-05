Ook mannenvlees mag er zijn: 'De lekkere man' zoekt mannenverslinders

DEN BOSCH - Als het aan ‘De lekkere man’ in Den Bosch ligt wordt er elke dag een man verslonden. En dat is het gevolg van de manier waarop tegenwoordig eieren en zuivel worden geproduceerd. Alleen vrouwelijke dieren zijn belangrijk en dat leidt tot een levende reststroom: haantjes, stieren en bokken. “Die dieren hebben een lage economische waarde en zijn dus niet interessant voor de markt”, zegt Anne Reijnders, oprichtster van Food Embassy en ‘De Lekker Man’.

'De lekkere man' verzorgt catering, maakt vleesproducten en verzorgt spreekbeurten en workshops. Alles staat in het teken van de promotie van het vlees van mannelijke dieren. En op die manier moeten ze ook een beter leven krijgen.

“In de zuivelindustrie zijn de vrouwelijke dieren belangrijk en de mannen niet. De mannen zorgen alleen voor nakomelingen, maar voor dat werk zijn er minder nodig”, zegt Anne Reijnders in de foodspecial van het tv-programma Booming Brabant. “De mannelijke dieren zijn voor een bedrijf economisch dus minder interessant en verlaten het bedrijf al snel omdat ze een kostenpost zijn. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld hanen kort na de geboorte direct vergast worden.”

De Lekkere Man wil daar verandering in brengen door meer mannenvlees op de markt te brengen. Reijnders: “Ze krijgen op die manier economische waarde en worden daardoor interessant om in leven te houden. Boeren kunnen de dieren een beter leven geven.”









Vooroordeel

Volgens Reijnders is het een vooroordeel dat mannenvlees minder lekker zou zijn “Dat is niet zo”, zegt Reijnders. “Waarschijnlijk kennen mensen het vlees niet eens. Ze hebben het idee dat het niet lekker is. ‘Mannenvlees’ is nog maar mondjesmaat op de markt beschikbaar en slechts een enkel restaurant heeft het op de kaart staan.

Het is net als met geitenkaas, zegt Reijnders. “Bij de introductie in Nederland werd er argwanend naar gekeken. We hebben eerst aan de smaak moeten wennen en nu eten we zelfs blauwschimmel en oude geitenkaas. Misschien moet het ook zo met bokkenvlees gaan: eerst droge worst of een hamburger op de markt brengen.”

‘De Lekkere Man’ werkt samen met biologische boeren die de ‘broertjes’ van hun dieren in leven willen houden. “Zij gunnen die dieren hetzelfde goede leven. Dat maakt de samenwerking een stuk gemakkelijker. Als we voldoende afzet hebben, dan gaan we meer boeren inspireren om de mannelijke dieren aan te houden. Ons eerst volgende doel is een eigen slagerij om meer mannenvlees te produceren.”