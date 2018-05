Oud-voetballer Sepp de Roover treedt toe tot Raad van Commissarissen van NAC Breda

BREDA - Ex-prof Sepp de Roover gaat op korte termijn deel uit maken van de Raad van Commissarissen van NAC. De Belg en oud-voetballer van NAC is voorgedragen voor de portefeuille Voetbalzaken. Ook Robbert Coppens, CEO bij De Mandemakers Groep, treedt toe en gaat zich bezig houden met de functie Strategische zaken.

Het afgelopen jaar vertrokken Cecile koekoek, Bernard Kin en John Peek uit de Raad van Commissarissen bij NAC. Voor hun opvolging is bij de zoektocht vooral gekeken naar verjonging, ervaring en voetbalachtergrond. De uitkomst is dat Sepp de roover (Voetbalzaken) en Robert Coppens (Strategische zaken).



Voetbalachtergrond

"We zijn zeer tevreden dat we Sepp en Robert na een aantal gesprekken bereid hebben gevonden hun bijdrage te leveren aan de doelstellingen die we de komende jaren met NAC willen realiseren", zegt voorzitter Joost Gielen. "Met de komst van Sepp gaat onze wens om iemand met een voetbalachtergrond in de RvC te posteren in vervulling. Daarbij is het niet onbelangrijk dat hij als speler een verleden heeft bij NAC, daardoor als geen ander weet hoe deze club werkt en weet wat er gevraagd wordt in Breda."



De Roover als autoverkoper

De Belg Sepp de Roover kwam in de zomer van 2012 naar NAC en speelde in totaal 77 wedstrijden voor de geel-zwarten uit Breda. Ondanks een doorlopend contract stopte hij medio 2016 als professioneel voetballer. Hij werd autoverkoper in zijn thuisland België. Verdediger De Roover kwam tijdens zijn carriére tweemaal uit voor de Rode Duivels.



Coppens

NAC-supporter Robert Coppens is momenteel werkzaam als CEO bij De Mandemakers groep in Waalwijk.