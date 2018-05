Werkendam en Kozakken Boys kijken uit naar ongekende ontknoping van de voetbalcompetitie

WERKENDAM - Kozakken Boys maakt zich op voor een spannend slot in de Tweede Divisie en daar verheugt heel Werkendam zich op. "Dat we nog meestrijden om het kampioenschap leeft natuurlijk enorm hier", zegt Kozakken Boys-voorzitter Henk de Goeij over de kampioenskoorts in Werkendam.

Afgelopen zaterdag won Kozakken Boys met 1-0 van IJsselmeervogels, terwijl koploper Katwijk verrassend onderuit ging op bezoek bij TEC (0-2). Door dat verlies heeft Kozakken Boys alles in eigen hand: twee keer winnen is voldoende. "Dit was wel een mooi weekend", zegt de Goeij. "Aan het begin van het seizoen hadden we het niet in eigen hand en nu word je kampioen als je twee keer wint."

Zeventiende

Dat Kozakken Boys het kampioenschap twee wedstrijden voor het einde van de competitie in eigen hand heeft, is op z’n minst opvallend te noemen. ‘De Boys’ stonden na drie wedstrijden nog op een zeventiende plaats. Mede door een ongeslagen reeks van twaalf wedstrijden wist Kozakken Boys op te klimmen naar een tweede plek.

"Voor zaterdag is er nu al één bus volgeboekt", zegt Kees Ottevanger, de voorzitter van de supportersverening van Kozakken Boys. "Ik verwacht wel dat er twee of drie bussen richting Amsterdam gaan zaterdag", doelt Ottevanger op de wedstrijd tegen AFC van komend weekend. "Het is natuurlijk nog kort dag, maar we hopen op zoveel mogelijk supporters die onze ploeg kunnen steunen."

Sfeeracties

De voorzitter van de supportersvereniging van Kozakken Boys kan nog niet veel zeggen over de sfeeracties van komende zaterdag. "Daar moeten we nog voor gaan zitten, maar we willen natuurlijk wel wat gaan doen." Voor zaterdag moet er dus nog het een en ander besproken worden, voor de week erna liggen er al wel een aantal plannen klaar. "Dat is ongelooflijk", zegt Ottevanger over de mogelijke kampioenswedstrijd van Kozakken Boys thuis tegen koploper Katwijk. "We willen niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar dan hopen we op een kolkend sportpark De Zwaaier. Daar zorgen we met een spandoek en luchtblazers voor sfeer."

Geen promotie

"De maker van het competitieprogramma verdient wel een pluim", vindt De Goeij. "Het zou fantastisch zijn als we in eigen huis kampioen kunnen worden tegen de directe concurrent, maar daarvoor moeten we wel eerst nog een wedstrijd winnen." De kampioen van de Tweede Divisie promoveert niet naar de Jupiler League, maar dat vindt Kozakken Boys niet erg. "Normaal is promotie de sportieve beloning als je kampioen wordt, maar wij blijven liever in de top van het amateurvoetbal spelen, dan dat we in de Jupiler League gaan voetballen."

Katwijk staat nog drie punten voor op Kozakken Boys, maar heeft wel een minder goed doelsaldo. De laatste speelronde in de Tweede Divisie is dus een pikant potje. Wellicht een directe strijd om het kampioenschap tussen Kozakken Boys en Katwijk. Wellicht, want beide ploegen moeten dan wel komend weekend winnen om in de race te blijven. Katwijk ontvangt thuis de Koninklijke HFC, de nummer tien in de Tweede Divisie. Kozakken Boys speelt dus uit tegen AFC, dat twaalfde staat op de ranglijst.