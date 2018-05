Man aangehouden in zaak Eindhovense schoolbrand, basisschool Onder de Wieken brandde volledig af

EINDHOVEN - De politie heeft een man aangehouden in de zaak rondom de Eindhovense schoolbrand. In juni van het vorig jaar werd basisschool Onder de Wieken volledig verwoest door het vuur. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

De 21-jarige verdachte uit Eindhoven werd aangehouden op 30 april. Hij is toen verhoord door de politie over zijn betrokkenheid bij de brand. De opsporing en het onderzoek is nog in volle gang. Daarom komt de recherche nu pas met deze informatie naar buiten.

De brand, die in juni vorig jaar het gebouw van basisschool Onder de Wieken volledig in de as legde, liet diepe sporen na bij de leerlingen en leraren. De brandweer bestreed de vlammen met vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers. Grote zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien.

Verdachte weer op vrije voeten

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. De 21-jarige verdachte die op 30 april werd aangehouden is ondertussen weer op vrije voeten. De leerlingen en leraren hebben weer een nieuw onderkomen gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat de brand zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door een barbecue. Die werd na de brand in de buurt van het gebouw gevonden. De politie roept mensen die iets hebben gezien zich te melden.

