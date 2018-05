Einde loopbaan? Maartje Paumen geeft later deze week definitief uitsluitsel

EINDHOVEN - Levende hockeylegende Maartje Paumen heeft zondag haar allerlaatste wedstrijd gespeeld. Dat is althans de stellige overtuiging van insiders in het hockeywereldje. De voormalige sterspeelster van Den Bosch geeft later deze week definitief uitsluitsel over haar sportieve toekomst.

Een geëmotioneerde Paumen (32) slaagde er zondag met haar club Royal Antwerp niet in de Belgische titel te veroveren. In het tweede playoff-duel met Waterloo Ducks bleef de ploeg steken op een 1-1 gelijkspel. Na de eerdere 1-0 nederlaag bleek dat onvoldoende voor het kampioenschap. Een pijnlijk moment, want Paumen had zich vorige zomer juist ten doel gesteld om haar nieuwe club aan de eerste landstitel sinds 2015 te helpen.

Nadenken

"Het zou kunnen dat dit mijn allerlaatste wedstrijd was", zei Paumen plichtmatig na het mislopen van de landstitel tegen hockey.nl. "De kans bestaat dat ik stop, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. Ik ga er de komende dagen nog eens goed over nadenken."

Volgens Floris Geerts, hockeycommentator voor de Belgische televisiezender Play Sports, staat het besluit van Paumen al vast. "Ik denk dat Maartje naar buiten toe nog even de boot afhoudt zodat ze eerst haar teamgenoten en coaches op de hoogte kan brengen. Iedereen in het Belgische hockey gaat ervan uit dat ze stopt."

Geen verschil kunnen maken

Hoewel Paumen dit seizoen met twaalf treffers de meest productieve speelster van Royal Antwerp was, heeft ze in de Belgische damescompetitie niet het verschil kunnen maken zoals ze dat bij Den Bosch tot en met haar afscheid in de zomer van 2017 wél kon doen.

Geerts: "De verwachtingen na Maartje's komst naar België waren hooggespannen, maar die heeft ze niet helemaal kunnen waarmaken. Ik denk dat ze enorm heeft moeten wennen aan het verschil in professionalisme. Bij Den Bosch was ze altijd omringd met de beste speelsters, hier is dat gewoon een stuk minder. Ook het niveau van de competitie ligt beduidend lager."

Op de foto

Wat ook een groot contrast vormde met haar periode bij Den Bosch: haar populariteit. Geerts: "Bij Den Bosch stonden er na elke wedstrijd tientallen kinderen klaar om met haar op de foto te gaan. Na haar eerste training bij Antwerp wachtten welgeteld twee meisjes haar op. En in de weken erna was er niemand meer. Dat zegt iets over de entourage en de beleving in België. Alles bij elkaar bezien denk ik dat zij teveel topsporter is om op die manier nóg een seizoen hockey in België te beleven."









Karrenvracht aan prijzen

Als Paumen binnenkort bekendmaakt haar stick daadwerkelijk op te bergen, komt er een definitief einde aan een ongekend succesvolle loopbaan van een van de beste hockeysters aller tijden. De strafcornerspecialiste veroverde in haar clubloopbaan elf landstitels en won tien keer de Europa Cup voor landskampioenen.

In de rijke historie van de Hoofdklasse Dames maakte niemand meer doelpunten dan Paumen, die mede vanwege haar meedogenloze sleeppush 404 keer raak schoot: 368 keer in de reguliere competitie en 36 keer in de play-offs.

Vorig jaar al gestopt in Oranje

Paumen stopte vorig seizoen al als international van de Oranje Dames, na een stortvloed aan prijzen en doelpunten. Ze behaalde met de nationale ploeg twee olympische titels, werd twee keer wereldkampioen en drie keer Europees kampioen, won de Hockey World League en stond vier keer met een gouden plak in de handen bij de Champions Trophy. In totaal was Paumen in Oranje goed in 235 interlands goed voor 195 doelpunten, waarmee ze nog steeds onbedreigd topscorer aller tijden is.