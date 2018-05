Centrum van Eindhoven op de schop: gemeente wil 10.000 extra woningen, Beursgebouw verdwijnt

EINDHOVEN - Fellenoord, het gebied aan de noordzijde van het station in Eindhoven, gaat gigantisch op de schop – althans, als het aan de gemeente ligt. Op dit moment wonen er 200 mensen in het gebied. Dat moeten er over twintig jaar 15.000 zijn, zo is het plan.

Maandag is het plan gepresenteerd aan minister Kajsa Ollongren, minister Cora van den Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De stad wil voor de herontwikkeling cofinanciering uit Den Haag.

De gemeente Eindhoven is van mening dat er te veel ruimte onbenut blijft op dit moment. Er moeten daarom in totaal 10.000 woningen bij worden gebouwd in het centrum. Het gaat om het gebied aan de noordkant van het spoor, tussen de Technische Universiteit en het Philips Stadion.



Auto zo veel mogelijk geweerd

Fellenoord is een wijk in het centrum van Eindhoven. De wijk loopt vanaf het PSV stadion richting het station en het gebied bij de TU. Een groot deel van de 10.000 woningen zal hoogbouw zijn. Stedenbouwkundige Ronald Reijenen: “We zijn eigenlijk al begonnen. Het studentenhotel is daar een voorbeeld van, maar ook het nieuwe gebouw van de Rabobank is er een voorbeeld van.”

Er zullen ook gebouwen gaan verdwijnen, zoals het Beursgebouw. Andere gebouwen zullen gesloopt worden of door de eigenaren worden opgeknapt. De auto gaat de gemeente zoveel mogelijk proberen te weren. Er wordt vooral ingezet op openbaar vervoer en de fiets. Daarom wil de gemeente een extra entree bij het station, ook omdat de gemeente uiteindelijk wil inzetten op treinverkeer naar en van Düsseldorf, wat tot een langer station zou leiden.

'De laatste spoorzone die niet is aangepakt'

"Dit is eigenlijk de laatste spoorzone is Nederland die nog niet is aangepakt", vertelt Burgemeester Jorritsma. "Hier kunnen we veel woningen bouwen en die heeft de regio nodig. Wij zijn de sterkst groeiende economische regio van Nederland en wij hebben ruimte nodig om knappe koppen en gouden handjes te huisvesten. Aan de rand van de stad is die ruimte er niet. En hier middenin de stad wel, zeker als we in de hoogte bouwen."

Jorritsma zegt het gebied ook te willen vergroenen en verduurzamen, in lijn van de nadruk op het openbaar vervoer. "Het moet een plek worden mensen kunnen wonen en recreëren. Dit wordt het centrum van het Zuiden van Nederland", aldus de burgemeester.

Ministers zijn enthousiast

De ministers Ollongren en Van den Nieuwenhuizen zijn enthousiast over de plannen van Eindhoven. "Het is ook nodig", zegt Ollongren. "Een stad met deze economische ontwikkeling moeten ervoor zorgen dat ze een aantrekkelijke vestigingsplaats is die je goed kunt bereiken. En welke stad heeft nou zoveel ruimte vlakbij het station?"

Of het rijk wil mee betalen, is nog maar de vraag. "We hebben pas geleden al 130 miljoen aan de regio gegeven. Dat is toch een prachtig begin", aldus de minister. Ook minister Van den Nieuwenhuizen is enthousiast, vooral over het feit dat er veel groen in de wijk komt, waardoor het regenwater in de toekomst zijn weg kan vinden. En over de financiering: “Voor goede plannen is altijd geld te vinden."