Zeven stropers aangehouden in De Rips: zes honden en drie dode hazen gevonden

DE RIPS - Zeven verdachten zijn maandagnacht aangehouden voor agressieve wildstroperij in De Rips. Zes honden, drie dode hazen, twee auto’s en een aantal lampen zijn in beslag genomen. Één van de bestuurders probeerde te ontsnappen. Hij reed in op een voertuig van de gemeente en belandde in een sloot langs de weg.

Milieuambtenaren van gemeente Gemert-Bakel, de politie en natuurmonumenten zagen de verdachten op de kruising van de Hazenhutsedijk en de Stippelberg. Er waren al eerder meldingen binnengekomen van stroperij, dus het gebied werd goed in de gaten gehouden.

De verdachten zijn drie mannen uit Gemert van 32, 33 en 35 jaar, een 40-jarige man uit Wanroij, een 41-jarige man uit Heesch, een 43-jarige man uit Graven en een 46-jarige man uit Tilburg. Ze zijn meegenomen naar het bureau in Eindhoven voor verder onderzoek. De honden worden gecontroleerd door een dierenarts.