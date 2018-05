Eerste vonnissen in nieuw gerechtsgebouw Breda worden op 5 juni geveld

BREDA - Op dinsdag 5 juni worden de eerste vonnissen geveld in het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Het gebouw staat op de hoek van de Stationslaan en de Belcrumweg in Breda. Het gebouw, in de directe omgeving van het station, is gezien de hoogte (66 meter) een echte blikvanger. De huidige rechtbank aan de Sluissingel is sinds 1986 in gebruik.

In het gebouw zijn behalve de rechtbank Zeeland-West-Brabant, ook de Raad voor Kinderbescherming en openbaar ministerie gevestigd. Bij de vier vestigingen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Breda, Tilburg, Bergen op Zoom en Middelburg) werken zo’n 650 mensen. In 2017 behandelde de rechtbank bijna 114.000 zaken.

Het nieuwe gerechtsgebouw wordt met 66 meter het op twee na hoogste gebouw in Breda. Alleen de Eurotoren (72 meter) en de Grote Kerk (97 meter) zijn nog groter.

Voor het oude gerechtsgebouw aan de Sluissingel is nog geen nieuwe bestemming bekend. De invulling maakt onderdeel uit van een plan voor het hele gebied.