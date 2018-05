De 15-jarige zoon van Myrle werd op straat beroofd: 'Ik dacht zelfs even aan wraak nemen'

EINDHOVEN - Voor moeder Myrle Cannemeijer uit Oss was het emotioneel gezien een loodzwaar weekend. Haar 15-jarige zoon Nigel werd in de nacht van vrijdag op zaterdag beroofd door meerdere gemaskerde mannen.

"Je wordt boos, verdrietig en later woest. Je denkt zelfs heel eventjes over wraak nemen", vertelt moeder Myrle. Ze is ontzettend geschrokken van de beroving die haar zoon meemaakte.

De grootste nachtmerrie van moeders zoals Myrle is misschien wel dat er iets met hun kinderen gebeurt. "Het is mijn kind en dan besef je je opeens dat er echt slechte mensen op de wereld rondlopen."

LEES OOK: Jongen (15) door gemaskerde mannen met wapen beroofd in Oss

'Thuis kwam de paniek en angst'

Haar zoon Nigel fietste rond half twee 's nachts over de Docfalaan in Oss. Opeens sprongen er drie gemaskerde mannen uit de bosjes. Onder bedreiging van een wapen moest hij al z'n spullen afstaan.

"Achteraf hoorde ik dat hij op dat moment zelf vrij rustig was", vertelt Myrle. "Thuis kwam pas de paniek en de angst bij hem. Het gaat nu goed met Nigel maar volgens hulpverleners moet ik het wel in de gaten blijven houden omdat de klap nog kan komen."

Emotioneel verhaal

De smartphone die Nigel moest afstaan aan de daders is later teruggevonden in de bosjes. De politie is een onderzoek gestart naar de beroving op de 15-jarige knul.

Op Facebook plaatste moeder Myrle een emotioneel verhaal dat ondertussen ruim duizend keer werd gedeeld. Daar had Myrle nog een duidelijke boodschap voor de dieven. "Als jij, de 'dader', dit leest hoop ik dat je spijt hebt, je netjes je excuus aanbiedt en snapt dat je dit soort dingen nooit meer moet doen."