Eén mogelijke tegenstander van PSV in CL-playoffs al bekend: Young Boys

EINDHOVEN - Nu PSV zeker weet dat het deze zomer zal instromen in de vierde en laatste voorronde van de Champions League, krijgt de club langzaam maar zeker zicht op mogelijke tegenstanders. De Zwitserse kampioen Young Boys is er één van.

Hoewel het nieuwe Europa Cup-seizoen pas op 26 juni van start gaat met duels in de eerste voorronde van de Champions League, kan PSV al voorzichtig de contouren van een nieuw Europees avontuur zien ontstaan.

Uiteraard is nog lang niet duidelijk tegen welke ploeg de Eindhovenaren uitkomen in het laatste tweeluik vóór het hoofdtoernooi van de Champions League. De loting voor die vierde voorronde (de zogeheten play-offs) staat pas gepland voor maandag 6 augustus. Wél wordt duidelijk met welk kaliber clubs de Eredivisiekampioen te maken krijgt.

Mindere goden

Omdat PSV instroomt via de zogenaamde kampioenenroute zal het de sterke subtoppers uit de Europese topcompetities ontlopen. Dat betekent dus geen thuis- en uitduel met clubs als Benfica of Galatasaray, maar mogelijke krachtmetingen met mindere goden als het Cypriotische APOEL Nicosia of het Zwitserse Young Boys.

Ook een dubbele ontmoeting met clubs als Dinamo Zagreb (uit Kroatië), FK Astana (Kazachstan), BATE Borisov (Wit-Rusland) of Legia Warschau (Polen) behoort tot de mogelijkheden. Deze clubs moeten zich via wedstrijden in eerdere voorronden dus nog wel plaatsen voor de play-offs.

PSV is op dit moment als enige van in totaal vier clubs al definitief ingedeeld in de kampioenenpoule van de play-offs voor de Champions League. Uit de groep van vier mogelijke tegenstanders die de Eindhovenaren kunnen treffen, is alleen de Zwitserse kampioen Young Boys zeker van zijn plaats. De overige drie plekken moeten worden opgevuld door clubs die tussen eind juni en medio augustus de ronden ervoor hebben overleefd.

De vierde voorronde van de Champions League (play-offs) - kampioenenroute

Geplaatst (seeded)

• PSV

• Nog onbekend

• Nog onbekend

• Nog onbekend

Niet-geplaatst (non-seeded)

• Young Boys (Zwi)

• Nog onbekend

• Nog onbekend

• Nog onbekend

Waarschuwing

Ondanks de gunstige vooruitzichten in de jacht op een Champions League-ticket zal PSV ook tegen - op papier - minder sterke clubs moeten waken voor onderschatting. Vorig jaar leek een tweeluik met NK Osijek op voorhand ook gunstig uit te pakken, maar de Kroaten bleken uiteindelijk over twee duels te sterk (twee keer 1-0) en zorgden ervoor dat PSV voor het eerst in 43 jaar ontbrak in een Europees hoofdtoernooi. PSV blijft dus gewaarschuwd.

BELANGRIJKE DATA:

Maandag 6 augustus:

- loting play-offs Champions League (vierde en laatste voorronde)

Dinsdag 7 en woensdag 8 augustus:

- heenwedstrijden derde voorronde Champions League

Dinsdag 14 en woensdag 15 augustus:

- returns derde voorronde Champions League

Dinsdag 21 en woensdag 22 augustus:

- heenwedstrijden play-offs Champions League

Dinsdag 28 en woensdag 29 augustus:

- returns play-offs Champions League

Donderdag 30 augustus:

- loting groepsfase Champions League

Vrijdag 31 augustus:

- loting groepsfase Europa League

