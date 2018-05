Zo won Michael van Gerwen zijn eerste Premier League-titel in 2013

LONDEN - Michael van Gerwen kan donderdag voor de vierde keer in zijn dartsloopbaan de Premier League Darts op zijn naam schrijven. Daarvoor moet ‘Mighty Mike’ wel met wereldkampioen Rob Cross afrekenen in de halve finale, om vervolgens nog Gary Anderson of Michael Smith de baas te zijn in de finale.

Eerste winst Premier League Darts: 16 mei 2013

Halve finale: Michael van Gerwen – James Wade (8-4)

Finale: Michael van Gerwen – Phil Taylor (10-8)

Verloop

Van Gerwen had zich tijdens de Premier League Darts 2013 makkelijk geplaatst voor de finaledag. Hij werd eerste in de reguliere competitie, door maar liefst elf van de zestien wedstrijden te winnen. De finale tegen Phil Taylor begon Van Gerwen wat nerveus. Hij leek op 6-2 achterstand te komen voor de pauze, maar toch wist Van Gerwen zijn rug te rechten. In plaats van 6-2, werd het 5-3 voor de pauze en daarna ging de motor van ‘Mighty Mike’ draaien. Hij won vier legs op rij, waarna Taylor weer terug kwam tot 7-7. Van Gerwen kwam uiteindelijk op 9-7, waarna Taylor wéér terugkwam tot 9-8. Van Gerwen gooide de achttiende en uiteindelijk beslissende leg briljant uit door 132 met een dubbele bull uit te gooien. De eerste Premier League-titel voor Van Gerwen.

Betekenis

Het was de eerste keer dat Van Gerwen een groot televisietoernooi op zijn naam wist te schrijven. Het gevoel was voor hem onbeschrijflijk. “Maar ik moet wel met beide voetjes op de grond blijven staan”, sprak hij toen uit bij thuiskomst in Brabant. De Premier League-winst was een aanzet op een mooi jaar voor 'Mighty Mike'. Hij won vervolgens nog een aantal Euro Tour toernooien. Ook won hij in december 2013 de Player Championship Finals, om vervolgens op 1 januari 2014 zijn eerste wereldtitel binnen te slepen.

