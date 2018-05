Komt dat zien! Boer Jack heeft een 'graancirkel' in zijn achtertuin [FOTO]

HOEVEN - Altijd al eens een echte graancirkel willen zien, of liever ervaren? Grijp dan komend pinksterweekend je kans. Want dichter bij ET ga je voorlopig niet meer komen. Boer Jack Verhulst biedt dit bijzondere uitje aan, gewoon op zijn weiland aan de Palingstraat in Hoeven.

Voor een vrijwillige bijdrage mag je zolang je maar wilt, je even verbonden voelen met het buitenaardse. Boer Verhulst kan er inmiddels zelf over meepraten: “Ik ben een nuchtere boer maar ik weet gewoon dat er meer is tussen hemel en aarde.”

Buitenaardse schoonheid

Verhulst ontdekte de graancirkels, eigenlijk zijn het eerder grascirkels, zondag op zijn akker. “Of ik boos was? Nee natuurlijk niet. Ik vind ze prachtig.” Dat ze misschien ook weleens door ‘aardse’ mannetjes gemaakt kunnen zijn, daarvan wil de boer dan ook niets weten: “Daarvoor zijn ze gewoonweg te perfect”.

Het gras zou eigenlijk maandag gemaaid worden. Maar vanwege de bijzondere vondst heeft de boer besloten om het stukje met de graancirkels nog even te behouden tot na het pinksterweekend.

‘Jack phone home’

Verhulst: “Ik leef als biologische boer al dicht bij de natuur. Ik vind het mooi om ook andere mensen mee te laten genieten. Noem het een energiebron of aardstraling. Ik houd het in ieder geval op een positieve ervaring”.