Auto belandt op de kop na voorrangsfoutje in Eindhoven, vrouw lichtgewond

EINDHOVEN - Aan de Hercules Segherslaan in Eindhoven is maandagmiddag een auto op de kop beland. De wagen botste op een andere auto na een voorrangsfoutje. Een vrouw, de bestuurster van de wagen, is bij het ongeval lichtgewond geraakt. Ze is in de ambulance behandeld aan haar verwondingen.

De schade aan de auto's is groot. De wagens worden weg getakeld. De weg is rond halfvijf nog afgezet.