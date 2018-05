De buurt weet het zeker, Steffi en Michelle gaan een man vinden: 'Dat worden veel brieven!'

BOEKEL - Ze zijn jong, knap en gezellig. En toch lukte het Steffi en Michelle uit Boekel nog niet om een geschikte man te vinden. Daarom doen ze mee aan het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw. En hun dorpsgenoten weten het zeker, het gaat helemaal goedkomen met de twee dames. "Die zullen wel veel brieven ontvangen. De postbode gaat het druk krijgen!"

Een rondje door het dorp met de foto's geeft een duidelijk beeld. De dames hoeven zich nergens zorgen over te maken. "Het zijn hartstikke leuke vrouwen, die zouden zo'n programma niet nodig moeten hebben", zegt een vrouw die in de zon zit te genieten van haar lunch. En ook de groenteboer is het met haar eens. "Het zijn jonge vrouwen dus daar zouden toch mannen genoeg voor te krijgen moeten zijn."



'Mannen zat in Boekel'

De grote vraag die natuurlijk blijft is waarom het Steffi en Michelle nog niet lukte om een man te vinden in Boekel. "Er zijn hier zat vrijgezellen", vertelt een man. Een vrouw die haar tuintje aan het schoffelen is, is het daar mee eens. "De mannen hier moeten hun ogen eens open doen."



Een fietser die voorbij komt bekijkt de foto's nog eens goed. "Jammer dat ik zelf geen 28 meer ben want het zijn leuke vrouwen. Maar ik ben zeventig dat is een beetje te oud." Maar ook hij is er heilig van overtuigd dat er genoeg mannen zullen zijn die wel langs willen komen bij de vrouwen én die een beetje jonger zijn dan hem.