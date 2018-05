Man die kinderporno van stiefdochter maakte moet vier jaar de cel in

GELDROP - Een 29-jarige man uit Geldrop is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, voor het maken en bezitten van kinderporno. Ook is hij veroordeeld omdat hij de verkrachtingsdrug GHB had.

De man maakte gedurende twee jaar pornografische foto's en filmpjes van zijn minderjarige stiefdochter. Daarnaast downloadde hij duizenden foto's en video's. De rechtbank achtte het niet bewezen dat de man zijn stiefdochter drogeerde.

Hoewel hij spijt heeft betuigd, verplicht de rechter toch dat hij zich laat behandelen. De voorwaardelijke straf heeft een proeftijd van vijf jaar, om het slachtoffer te beschermen totdat ze meerderjarig is.