Man steelt portemonnee van vrouw, handlanger probeert bankrekening leeg te trekken

OIRSCHOT - Tijdens de boodschappen doen je winkelwagentje met tas een paar meter uit het oog laten kan tegenwoordig niet meer. Dat bleek wel weer in Oirschot. Een vrouw was even niet in de buurt van haar wagen, een dief maakte daar dankbaar gebruik van. De portemonnee werd vlug uit haar tas gepakt, later werd er pinpasfraude gepleegd met haar pas. Beelden zijn te zien in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De vrouw kwam er al snel achter dat haar portemonnee verdwenen was, maar de dader heeft ze niet gezien. De dief staat wel op beeld, net als het moment dat de portemonnee uit de tas wordt gehaald. Ook de man die de pinpasfraude pleegt bij een pinautomaat is duidelijk op beeld te zien.

Gewapende overval Oosterhout

In Bureau Brabant zit ook een item over een gewapende overal op een brillenzaak aan de Arendstraat in Oosterhout, de zaak . De politie is op zoek naar een man die in de zaak meerdere brillen heeft gestolen en tijdens het vluchten een vuurwapen op een medewerker heeft gericht. De dader ging er vervolgens vandoor op een scooter.