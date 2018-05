Eindhovens icoon / schreeuwjezus Arnol Kox schittert in blues klassieker op Dumpert

EINDHOVEN - "Ik zal niet zeggen Arnol for president. Maar een icoon van Eindhoven is hij wel." Het is een van de lovende reacties op filmpjessite Dumpert.nl onder een filmpje waarin Arnol Kox, de Eindhovense stadsprediker figureert.

Het filmpje is een bewerking van Mannish Boy, de blues klassieker van Muddy Waters, en verschillende preken van Arnol Kox. Het is lastig uit te leggen, maar het klinkt ongeveer zo:

Bekijk het filmpje op Dumpert.nl.

Kox is geen onbekende op de site. "Onze Arnold... de Max Verstappen van Eindhoven. Deze beste man denkt dat de binnenstad één grote racebaan is! Maar wel een lief dorpsgekkie!" schrijft Ballekegehakt.

De heer is heerlijk

Ook wordt er een klassieker van Kox aangehaald. Reguurder spilbleet: "Bij de man is het mannelijk, bij de vrouw is het vrouwelijk maar bij de Heer is het heerlijk." Om er aan toe te voegen: "Doet geen vlieg kwaad deze man, lekker zijn ding laten doen."